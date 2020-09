Coronavírus: 3.309 casos confirmados e 77 mortes

Boletim epidemiológico atualizado neste sábado (26), pela Secretaria Municipal de Saúde registra 3.309 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

Esse total está dividido em:

9 internados: 4 no HRH, 5 em PVH;

582 em tratamento domiciliar;

205 profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

194 profissionais da saúde recuperados;

2.641 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas; e 77 óbitos.

Aumento de 1 óbito no boletim, que aconteceu em Porto Velho (RO), no dia 24 de setembro, e não foi incluído na estatística do município porque ainda não havia sido inserido no Sistema de Mortalidade (SIM) de Porto Velho.

Além dos confirmados temos 2casos em investigação e 3.302 descartados.