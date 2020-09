Estádio maracanã fechará para troca do gramado

Depois de meses fechado pela pandemia do coronavírus, as atividades no estádio Maracanã serão suspensas novamente, agora por 11 dias, para troca do gramado.

A vitória do Fluminense por 1 a 0 contra o Atlético Goianiense, na quarta-feira (16), pela Copa do Brasil, foi o último jogo antes da pausa.

A previsão de retorno é para o dia 28 no jogo entre Fluminense e Coritiba – pelo Brasileirão. O estádio também deve ser usado dois dias depois no jogo entre Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, pela Libertadores da América.

O gramado do estádio recebeu críticas dos concessionários, Flamengo e Fluminense, pelo mau estado – o setor Sul, da Rua Eurico Rabello até a região próxima ao meio campo, era o com mais problemas.

A explicação para o gramado do estádio estar ruim é o clima. O setor Norte não recebe sol nessa época do ano, enquanto o Sul está exposto a ele o ano inteiro.

No setor norte, em direção à Estátua do Belini, uma parte da grama já havia sido substituída após o fim do Campeonato Carioca.

Desde a retomada do futebol, o Maracanã tem recebido as partidas de diversas competições em jogos sem a presença de torcida.

Fonte:cnnbrasil