Operação Amazônia: ações cívico sociais e exercício com tiro de festim acontecem em Humaitá

No período de 8 a 20 de setembro de 2020, está sendo realizada a Operação Amazônia no município de Humaitá, AM. Trata-se de um grande exercício de adestramento coordenado pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) e realizado na região urbana e rural do município amazonense.

Dentre as ações que serão realizadas no contexto da Operação Amazônia, está a Ação Cívico-Social, (ACISO) atividades desenvolvidas, com a finalidade de auxiliar a comunidade a solucionar seus problemas mais prementes, desenvolvendo o espírito cívico e comunitário do cidadão bem como informação e interação com as Forças Armadas.

Hoje (16) o maquinário da Engenharia do Exército Brasileiro esteve realizando serviços de limpeza desobstrução na Rua São Gonçalves, bairro São Domingos Sávio, em Humaitá. Nesta quinta-feira (17) o mesmo trabalho estará acontecendo na lateral da avenida Padre José, próximo ao Cemitério Novo.

Exercício com tiro de festim

Nesta quinta-feira (17) acontece também, exercício com tiro de festim, próximo ao Conjunto Rio Madeira, no bairro São Cristóvão.

A ação está inserida no contexto da Operação Amazônia e ocorrerá no período matutino com emprego de munição de festim e acionamento de foguetes pirotécnicos.

Não haverá entrada em nenhuma residência e o treinamento não empregará munição real. “Não há qualquer motivo para pânico, pois a ação ocorrerá em casas que estão em construção ou desocupadas, nas proximidades do Conjunto Rio Madeira, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, alerta coordenadores da operação.

Mais informações e conteúdo da Operação Amazônia podem ser obtidos direto nas mídias sociais @Cmdo CMA (Twitter, Facebook e Instagram) e o Hot Site criado especificamente para a operação.