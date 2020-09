Feira para interessados em intercâmbio será em setembro e pela internet

Há alguns anos, nessa época, o Brasil recebe a segunda edição anual do Salão do Estudante, maior feira de intercâmbios e estudos no exterior da América Latina. Com a pandemia do coronavírus, a evento foi adaptado online e acontecerá no dia 26 de setembro.

Essa é uma boa notícia porque, embora a feira passasse por algumas das principais cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Brasília, com um evento virtual, estudantes de qualquer parte do país conseguirão participar sem sair de casa.

Talk Global Study

O Talk Global Study é um evento gratuito direcionado a brasileiros que estejam considerando estudar no exterior. A feira online acontecerá no dia 26 de setembro, das 14h às 18h, e reunirá representantes de universidades, escolas e agências oficiais do mundo inteiro.

Durante essas quatro horas, três eventos simultâneos acontecerão com temas distintos:

Universidades & Cursos de Pós-Graduação: todas as áreas de estudo possíveis;

Cursos de Arte, Design e Mídia;

Cursos de Engenharia.

A divisão ajuda a filtrar o interesse dos participantes, que poderão se registrar separadamente em cada um deles e conversar por vídeo, áudio ou mensagem com representantes e recrutadores de até 50 universidades, faculdades e organizações governamentais do Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Portugal, França, Alemanha, Japão, China e muito mais.

Essa edição contará com um pavilhão especial virtual dedicado à Hungria, um país europeu incrível que vem crescendo em popularidade entre estudantes internacionais.

Tire suas dúvidas

Como de costume, o evento é uma oportunidade de assistir a webinários e tirar todas as suas dúvidas sobre estudar no exterior, como escolha do curso, requisitos para admissão, vistos de estudante, a vida na universidade, valores dos cursos, prazos de inscrição, opções de acomodação, bolsas de estudo e oportunidades de trabalho após a graduação.

Além disso, mais focado ao momento atual de incertezas e restrições de viagens, os participantes têm a chance de verificar quais são as recomendações oficiais e as medidas de segurança adotadas pelas instituições para continuar a oferecer suas aulas e atender aos estudantes internacionais durante a pandemia.

Uma das mudanças mais comuns entre universidades do mundo inteiro é a flexibilização dos processos seletivos, o que pode significar a sua chance de ser admitido no exterior e, inclusive, começar os estudos online e depois passar para as aulas no campus quando for possível novamente, sem perder os seus direitos de aluno estrangeiro.

Como participar do Talk Global Study?

O evento é gratuito. Tudo o que você precisa fazer é se registar no site oficial do Talk Global Study. Nele, você também encontra a lista completa de participantes e destinos de estudos.

Fonte: vestibular.brasilescola.uol.com.br