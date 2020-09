Humaitá pede apoio da Força Federal durante eleições 2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) aprovou a solicitação de dez municípios do estado para uso da Força Federal nas Eleições 2020. A justificativa para os pedidos das zonas eleitorais são o receio de perturbação dos trabalhos eleitorais, insuficiência das forças estaduais, e peculiaridades locais.

As requisições foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico da última quinta-feira (10), e encaminhadas para aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O auxílio é assegurado pela Lei nº 4.737, de 15 de Julho de 1965, do Código Eleitoral. As eleições municipais deste ano foram adiadas para os dias 15 e 29 de novembro por conta da pandemia.

Veja a lista

Município

Itacoatiara

Manicoré

Humaitá

Barcelos

Benjamin Constant

Amaturá e São Paulo de Olivença

Guajará e Ipixuna

Santo Antônio do Iça

Fonte: Amazonasnoticias