Cruze ou Focus, qual leva vantagem?

Quando você está considerando vários carros, como o Ford Focus ou o Chevrolet Cruze, estamos aqui para ajudá-lo, comparando esses modelos para destacar suas semelhanças e diferenças.

Em nossa comparação Ford Focus vs. Chevrolet Cruze, examinaremos esses veículos e seus componentes e recursos para dar a você uma ideia melhor do que cada um deles oferece. Você aprenderá sobre as respectivas especificações de motor e desempenho, conforto e espaço interior e até mesmo os recursos de mídia e tecnologia incluídos nos sedans.

A leitura desta comparação mostrará o que cada veículo oferece para que você possa determinar qual é a escolha certa para você.

Exterior

No segmento de carros compactos, é comum ver montadoras oferecerem várias versões do mesmo veículo, como é o caso do Chevrolet Cruze e do Ford Focus, por exemplo. Ambos os veículos pequenos oferecem carrocerias sedan e hatchback, dando aos compradores algumas opções de gerenciamento de carga e estilo.

Enquanto o Focus parece ótimo, o Chevrolet Cruze apresenta o visual mais recente dos dois. O visual do Cruze é muito mais esportivo do que o Focus – exceto pelos modelos ST e RS não incluídos na comparação – com seu nariz pontudo, linhas do corpo afiadas e pacote Cruze RS esportivo. O Focus, no entanto, usa uma linguagem de design mais sutil e tradicional, que atrai compradores que preferem um veículo mais discreto.

O Cruze sedan tem 183,7 polegadas de comprimento, 70,5 polegadas de largura e 57,4 polegadas de altura. Ele tem uma distância entre eixos de 106,3 polegadas. O Ford Focus Sedan 2018 é mais curto e mais largo que o Cruze, com 178,7 polegadas de comprimento, 74,1 polegadas de largura e 57,8 polegadas de altura. A distância entre eixos do Focus é menor em 104,3 polegadas.

Como um hatchback, o Cruze mede 175,3 polegadas de comprimento, 70,5 polegadas de largura e 57,7 polegadas de altura. Ele tem a mesma distância entre eixos de 106,3 polegadas do sedan. O hatchback do Focus 2018 tem 171,7 polegadas de comprimento, 74,1 polegadas de largura e 57,8 polegadas de altura. Sua distância entre eixos também é a mesma do sedan, com 104,3 polegadas.

Vantagem: Ford Focus

Parece atenuado para alguns compradores

Corpo mais curto torna o estacionamento mais fácil

Vantagem: Chevrolet Cruze

Corpo desportivo

Corpo mais longo abre mais espaço dentro

Interior

Nenhum desses carros compactos apresenta uma cabine excessivamente elegante ou moderna, mas a cabine do Cruze recentemente redesenhada é um toque mais moderna. O pacote de couro opcional do Cruze adiciona materiais de toque macio adicionais no painel para alguma classe adicional.

No interior, os bancos dianteiros do sedã Chevrolet Cruze têm 38,9 polegadas de altura livre, 42 polegadas de espaço para as pernas, 54,8 polegadas de espaço para os ombros e 53,1 polegadas de espaço para os quadris. Na parte traseira, oferece 37,3 polegadas de altura livre, 36,1 polegadas de espaço para as pernas, 53,7 polegadas de espaço para os ombros e 51,9 polegadas de espaço para os quadris.

Os bancos dianteiros do Ford Focus são mais espaçosos do que o Cruze, com 38,3 polegadas de altura livre, 43,1 polegadas de espaço para as pernas, 55,6 polegadas de espaço para os ombros e 53,9 polegadas de espaço para os quadris. Na parte traseira, o Focus tem mais altura livre com 38 polegadas e espaço para o quadril com 52,8 polegadas, mas seus 33,2 polegadas de espaço para as pernas e 52,6 polegadas de ombro são 2,9 polegadas e 1,1 polegadas mais apertados, respectivamente.

Os assentos dianteiros do Chevrolet Cruze têm 37,8 polegadas de altura livre, 42 polegadas de espaço para as pernas, 54,8 polegadas de ombro e 53,1 polegadas de espaço para os quadris. Na parte traseira, este hatchback tem 37,3 polegadas de altura livre, 36,1 polegadas de espaço para as pernas, 53,7 polegadas de ombro e 51,9 polegadas de espaço para os quadris.

Os bancos dianteiros do Ford Focus oferecem mais espaço em toda a linha com 0,5 polegadas a mais de altura livre, 1,1 polegadas a mais de espaço para as pernas, 1,8 polegadas a mais de ombro e 0,8 polegadas a mais de espaço para os quadris do que os bancos dianteiros do Cruze. Na parte traseira, o hatchback Focus tem 0,7 polegadas extra de altura livre e 1,1 polegadas de hiproom, mas fica aquém de 2,9 polegadas de espaço para as pernas e 1,1 polegadas de ombro.

Embora sejam veículos pequenos, eles ainda precisam lidar com alguma carga. Na carroceria do sedã, o Cruze pode engolir 13,9 a 14,8 pés cúbicos de carga para os cubos de 13,2 do sedã Focus. Os modelos hatchback são mais versáteis, pois o Cruze pode transportar 22,7 a 47,2 pés cúbicos de carga, enquanto o Focus hatchback pode lidar com 23,3 a 43,9 cubos.

Vantagem: Ford Focus

Banco da frente mais espaçoso

Mais sala de carga com assentos eretos

Vantagem: Chevrolet Cruze

Mais espaço traseiro onde realmente importa

Maior sala de carga máxima

Mais opções para enfeitar o interior

Performance

Esses carros concentram-se principalmente na economia de combustível em vez de na potência. O Cruze usa um motor de quatro cilindros turboalimentado de 1.4 litros que produz 153 cavalos de potência e 177 libras-pés de torque. Este motor é pareado com uma transmissão automática padrão de seis velocidades.

Os compradores que procuram um pouco mais de eficiência de combustível e torque de baixo custo podem optar pelo turbo diesel de quatro cilindros de 1.6 litros com 137 cavalos de potência e 240 libras-pés de torque. Este poder passa por uma transmissão automática de nove velocidades.

O Focus possui um motor de quatro cilindros de 2.0 litros padrão com 160 cavalos de potência e 146 libra-pés de torque. Este motor combina com uma transmissão manual de cinco velocidades padrão ou uma transmissão automática PowerShift de seis velocidades opcional.

O sedã Focus SE é o único modelo da linha que vem com um motor diferente, que é um motor 1.0 turbo de três cilindros com 123 cavalos de potência e 125 libras-pés de torque. Este motor combina com uma transmissão manual de seis velocidades padrão ou uma transmissão automática PowerShift opcional de seis velocidades com SelectShift.

Embora a potência seja uma reflexão tardia, a economia de combustível está na frente e no centro de ambos os veículos. Com o motor de 1,4 litros, o Cruze 2019 chega a 30 km / l na cidade, 38 na rodovia e 33 combinados. Optar pelo motor diesel empurra esses números para 31 cidade mpg, 48 rodovia e 37 combinados.

O Focus com motor de 2.0 litros oferece até 26 mpg na cidade, 30 na rodovia e 31 no total. Opte pelo sedan SE e obtenha o motor 1.0 de três cilindros que eleva esses números para 30 mpg na cidade, 40 na rodovia e 34 no total.

Vantagem: Ford Focus

Mais potência de base

Opção de transmissão manual

Grande economia de combustível sem diesel

Vantagem: Chevy Cruze

Diesel tem classificações superiores de economia de combustível

A vantagem de torque proporciona uma sensação mais rápida no assento

Melhor economia de combustível de base

Mídia e tecnologia

Cada um desses carros vem equipado com alguns recursos divertidos e sofisticados para ajudar os motoristas a aproveitarem mais suas viagens. Tanto o Ford Focus quanto o Chevrolet Cruze apresentam sistemas de som de 4 alto-falantes para oferecer entretenimento de áudio aos passageiros dentro do veículo.

O Ford Focus também vem com um sistema SYNC®, que é uma tela montada no painel que os motoristas podem usar para acessar seus recursos. Eles também podem utilizar o reconhecimento de voz aprimorado para fazer sua seleção de mídia.

Além disso, cada veículo vem com um CD player, além de entradas USB / auxiliares que podem ser usadas para conectar dispositivos de mídia portáteis.

Diante de todos esses comparativos, pode-se dizer que o Ford Focus tem ainda muito mais vantagens do que o Chevrolet Cruze, sendo, de modo geral, uma opção melhor. No entanto, é útil ressaltar que cada um possui suas necessidades e, eventualmente, nesse sentido, o Cruze pode atender algumas pessoas mais facilmente.

Agora você sabe qual, entre o Cruze e o Focus, é a melhor opção de veículo automotivo. Curta e compartilhe esse post em suas redes sociais!