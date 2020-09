Jovem é picado no pênis por cobra píton enquanto estava no banheiro

Uma cobra mordeu o pênis de um jovem após ele se sentar no vaso sanitário da casa dele na Tailândia. O estudante Siraphop Masukarat, de 18 anos, teve que ser levado ao hospital após o incidente. As informações são do jornal DailyMail.

De acordo com o estudante, ele sentiu uma dor no órgão genital logo após se sentar. Quando olhou para baixo viu a píton com as mandíbulas presas na ponta do pênis e começou a gritar. A mãe dele tentou o acalmar até que o socorro chegasse.

Siraphop teve que levar três pontos no local da picada e também recebeu tratamento com antibióticos. “Era apenas uma pequena cobra, mas sua picada foi tão forte. Espero que meu pênis possa se recuperar”, disse o jovem. A cobra de 1,20m de comprimento foi capturada mais tarde e devolvida a uma região de mata.