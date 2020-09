Prefeitura de Iranduba (AM) lança edital de concurso com 211 vagas

A Prefeitura Iranduba (AM) abriu novo edital de concurso que visa ocupar 211 vagas em cargos de níveis fundamental e superior. Sendo que 18 são vagas reservadas para candidatos que se enquadrarem como Portadores de Necessidades Especiais (PNE).

O certame que está sendo realizado pelo Instituto Merkabah, valerá por dois (2) anos, a partir da homologação final, sendo renovável por mais 24 meses.

As oportunidades são para:

Auxiliar de Serviços Gerais

Professor de Educação Infantil | 55 | R$ 1.449,63 |

Professor do 1º ao 5º ano | 82 | R$ 1.449,63 |

Professor de Língua Portuguesa | 14 | R$ 1.449,63 |

Professor de Matemática | 17 | R$ 1.449,63 |

Professor de Ciências | 6 | R$ 1.449,63 |

Professor de Geografia | 5 | R$ 1.449,63 |

Professor de História | 5 | R$ 1.449,63 |

Professor de Educação Física | 7 | R$ 1.449,63 |

Professor de Língua Inglesa | 8 | R$ 1.449,63 |

Auxiliar de Serviços Gerais | 12 | R$ 1.119,16 |

Para concorrer às vagas é preciso:

Professor de Educação Infantil e do 1º ano 5º ano – nível superior com formação em licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior;

Professor (demais disciplinas) – nível superior com formação em licenciatura plena na área afim;

Auxiliar de Serviços Gerais – ensino fundamental incompleto.

A carga horária é de 40 horas para Auxiliar de Serviços Gerais e de 20 horas para todo os cargos de professor.

Os interessados devem se inscrever até 9 de outubro de 2020, pelo site do Instituto Merkabah. Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de: R$ 40,00, ensino fundamental e de R$ 80,00, ensino superior.

Em cumprimento à Lei Federal nº 13.656/2018, será concedida isenção da taxa de inscrição aos candidatos que:

Forem doadores de medula óssea;

Possuam renda familiar de até meio salário mínimo, desde que possuam cadastro no CadÚnico do Governo Federal.

A seleção será por meio de prova objetiva, para todos os candidatos, e prova de títulos, exclusiva para os cargos de Professor.

A prova está agendada para 8 de novembro de 2020, com duração de até três (3) horas, sendo realizada nos seguintes horários:

Auxiliar de Serviços Gerais e Professor do 1º ao 5º ano: às 08h;

Professor (demais áreas): às 14h.

Mais informações no edital disponível no site da organizadora.