Brasil tem 1,2 mil mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 122.596

Dados atualizados pelo Ministério da Saúde divulgada na noite desta terça-feira (1º) confirmam que nas últimas 24 horas, foram registradas 1.215 mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o total de óbitos por covid-19 chegou a 122.596. O resultado representa aumento de 1% em relação a ontem, quando o painel do Ministério da Saúde marcava 121.381 mortes. Há 2.690 falecimentos em investigação.

Segundo o balanço da MS, entre ontem e hoje (1) as secretarias estaduais de saúde identificaram 42.659 novas pessoas infectadas. Com isso, o total de casos acumulados alcançou 3.950.931. O resultado mostra o acréscimo de 1% sobre o número divulgado ontem, quando o sistema do ministério trazia 3.908.272 infectados desde o início da pandemia.

Os casos são menores aos domingos e segundas-feiras pelas limitações de alimentação pelas equipes das secretarias de saúde. Já às terças-feiras, o número geralmente tem sido maior pelo envio dos dados acumulados do fim de semana.

Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 669.239 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.159.096 já se recuperaram.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,1%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 58,3. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1880,1.

Números do Amazonas

O Amazonas confirmou mais 12 mortes causadas pela Covid-19, sendo seis ocorridas nas últimas 24 horas e seis confirmadas na data desta terça-feira (1), conforme boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O número total de mortes subiu para 3.661. Os dados também mostram mais 623 casos da doença no Estado, elevando o número de infectados para 120.919.

O boletim acrescenta ainda que 14.572 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. O número de pessoas recuperadas subiu para 102.686, com mais 522 amazonenses

Municípios

Dos 120.919 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira, 42.690 são de Manaus (35,30%) e 78.229 do interior do estado (64,70%).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.251 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 58 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.410.

Profissionais de educação

Após dez dias de testagem em massa, 619 profissionais de educação no Amazonas testaram positivo para a covid-19. As aulas iniciaram no último dia 10 de agosto, com apenas metade da capacidade de alunos nas salas e de forma híbrida.

Todos os profissionais que testaram positivo para a doença foram afastados para o período de isolamento, que dura 14 dias. O número de educadores que testou negativo foi de 1.561.