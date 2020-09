Coronavírus: Boca Juniors tem 19 casos de infectados e suspende treino

O Boca Juniors está com 19 casos de infectados pelo novo coronavírus segundo os testes realizados ontem. Segundo a TyC Sports, 14 casos positivos são jogadores e cinco são membros da comissão técnica do clube. O clube retornaria à Libertadores no dia 17 de setembro para enfrentar o Libertad, no Paraguai.

Segundo a imprensa argentina, foram verificados sintomas nos goleiros Andrada e Javier García, no zagueiro Carlos Izquierdoz, no meia Leonardo Jara e no atacante Franco Soldano.

O elenco está confinado desde a semana passada. O grupo só deixa o hotel para o centro de treinamento em Ezeiza (cidade da Grande Buenos Aires). “Todos estão com excelente estado de saúde e cumprindo os protocolos sanitários de isolamento”, disse o clube em nota. “Os treinamentos foram suspensos por três dias.”

Ainda de acordo com o clube, os primeiros sintomas nos membros da delegação foram verificados a partir da noite de sexta-feira. No sábado, foram feitos testes rápidos e, diante de alguns resultados positivos, foram feitos exames de PCR no elenco e comissão no domingo.

Apenas um dos 19 contaminados está assintomático. Todos os testes para Covid-19 na delegação isolada em Ezeiza na semana passada tinham dado negativo, o que levantou a suspeita de um brote de contágio entre jogadores e comissão, acrescentou o clube.

Até então, o único caso positivo tinha sido do meia Iván Marcone. Ele ainda apresenta o vírus no organismo depois de ter se infectado no último dia 18. O goleiro Agustín Lastra e o meia Agustín Almendra, que haviam se infectado, já estão livres do vírus.

O temor é que o técnico Miguel Ángel Russo, de 64 anos, que pertence ao grupo de risco, também seja infectado. Ele já abandonou o hotel da delegação e se encontra em quarentena em casa.

