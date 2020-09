Carro voador japonês tem sucesso em teste, preço não foi divulgado

Uma empresa japonesa anunciou que teve sucesso nos testes de um carro voador, com previsão de lançamento para 2023. A Sky Drive Inc. conduziu a demonstração pública em 25 de agosto, no Campo de Testagem da montadora Toyota. Comandado por um piloto, o carro, batizado de SD-03, decolou e circulou o local por cerca de quatro minutos.

Foi a primeira demonstração pública de um carro voador na história japonesa.

“Estamos extremamente entusiasmados por ter alcançado o primeiro voo tripulado de um carro voador no Japão, dois anos após fundar a SkyDrive, com o objetivo de comercializar tal aeronave”, disse o CEO Tomohiro Fukuzawa em um comunicado.

O SD-03 é o menor veículo elétrico de decolagem e pouso vertical do mundo e ocupa o espaço de cerca de dois carros estacionados, segundo a companhia. Possui oito motores para garantir “segurança em situações de emergência”.

“Queríamos que este veículo fosse futurístico, carismático e desejável para todos os futuros clientes, ao mesmo tempo que incorporava totalmente a alta tecnologia da SkyDrive”, disse o diretor de design Takumi Yamamot.

A empresa espera fazer do carro voador uma parte da vida cotidiana e não apenas uma mercadoria. Mais voos de teste ocorrerão no futuro sob diferentes condições para garantir que a segurança e a tecnologia do veículo atendam aos padrões da indústria.

O sucesso deste voo significa que é provável que o carro seja testado fora do campo de testes da Toyota até o final do ano.

A empresa continuará a desenvolver tecnologias para lançar com segurança o carro voador em 2023, disse o comunicado à imprensa. Nenhum preço foi anunciado.