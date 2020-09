Menina de 12 anos denuncia amigo da família por estupro 

O crime de abuso sexual, denunciado por uma criança de 12 anos, foi registrado pela Polícia Militar de Porto Velho na noite de sexta-feira (28). Os abusos ocorreram no município de Humaitá, no Amazonas.

A Polícia apurou a menina teria ido passar uns dias na casa da sua irmã, na Zona Leste da Capital e contou que vinha sendo abusada. A criança disse que não queria voltar para Humaitá, afirmando que todos os finais de semana o amigo dos pais dela, um homem de 51 anos, a estuprava quando ia dormir na casa.

Questionada pela irmã, a criança disse que não contou nada sobre os abusos sofridos porque era ameaçada pelo homem.

A Polícia apurou ainda que a menina teria mandado mensagem para sua mãe revelando que era estuprada desde os oito anos, mas ela não teria acreditado.

A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil irá passar as informações para a delegacia do município de Humaitá (AM), que seguirá com as investigações.

Fonte: rondoniagora.com