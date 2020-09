Município possui a maior proporção de usuários de celulares por moradores

Humaitá é município com maior proporção de usuários de celulares por moradores, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

No estado do Amazonas, o número de usuários de celular chegou à marca de 3.550.509, em junho deste ano, de acordo com dados da Anatel. Este número é quase o total de habitantes do Estado que tem 4.207.714, de acordo com projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 1° de julho deste ano, publicada no Diário Oficial da União, em 27 de agosto de 2020.

Em apenas um ano o Amazonas teve aumento de 0,7% da quantidade de usuários de telefonia móvel. O estado tem média 85,44 usuários de telefonia móvel a cada grupo de 100 habitantes.

Em apenas um mês, entre maio e junho, o Amazonas ganhou mais 29.882 usuários de celulares. Houve um aumento de 0,8% quando comparado a quantidade de usuários de maio deste ano (3.520.707). No levantamento da Anatel Manaus aparece com maior número de linhas de telefonia móvel entre os 62 municípios amazonenses. São 2.647.625 usuários de celulares só na capital.

As empresas com mais usuários de telefonia móvel do Amazonas são: Vivo (1.772.108); Claro (914.881); OI (471.126); TIM (379.517); Surf Telecom SA (8.305); J. Safra Telecomunicações LTDA (3.800); NEXTEL (772).