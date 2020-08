Jogador Thiago Silva é o novo reforço do Chelsea, da Inglaterra

O Chelsea anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação do zagueiro, que atuou nas últimas oito temporadas pelo Paris Saint-Germain (PSG). O jogador, de 35 anos, assinou contrato de um ano, com cláusula de renovação automática para permanecer por mais uma temporada. Da França para Inglaterra, esse é o caminho que será percorrido por Thiago Silva.

“Estou muito feliz por ingressar no Chelsea. Estou encantado por fazer parte da equipe empolgante de Frank Lampard para a próxima temporada. Estou aqui lutar por títulos. Vejo vocês em breve, torcedores do Chelsea. Estou ansioso para jogar no Stamford Bridge “, disse o atleta em nota oficial do clube.

Thiago Silva chega a Premier League com a bagagem cheia de títulos pelo PSG. Defendendo a equipe parisiense foi heptacampeão no Campeonato Francês. Além disso, levou cinco Supercopas da França, seis Copas da Liga e cinco Copas da França. Apesar de não ter levantado o troféu da última edição da Liga dos Campeões, participou da melhor campanha do clube na história da competição. O Paris Saint Germain terminou na vice-colocação após perder na final para o Bayern de Munique (Alemanha) de 1 a 0.

O zagueiro também tem vasta experiência na seleção brasileira, tendo disputado as Copas do Mundo de 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia). Com a camisa verde-amarela conquistou dois títulos, a Copa das Confederações em 2013 e a Copa América em 2019.