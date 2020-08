Substância usada em repelentes pode ser eficaz contra o novo coronavírus

Cientistas militares do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa do Reino Unido (DSTL, na sigla em inglês) descobriram que o citriodiol, uma substância comum em repelentes, pode ser eficaz para destruir o novo coronavírus.

Os pesquisadores já sabiam que essa substância é capaz de eliminar outros tipos de coronavírus, por isso decidiram estudar se ela também poderia ser usada contra o Sars-Cov-19, o vírus causador da Covid-19.A substância citriodiol é extraída das folhas e do tronco do eucalipto citriodora, árvore que também é conhecida como eucalipto-cheiroso ou eucalipto-limão.

Os dados da pesquisa já foram compartilhados com outros cientistas para que sejam analisados de forma mais ampla.

Vale destacar que o repelente é para uso na pele, não pode ser ingerido e tem sido usado por militares britânicos como uma proteção extra contra o novo coronavírus, aliado ao uso de máscara, medidas de higiene, álcool em gel e distanciamento social.

