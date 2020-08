Menino morre após choque enquanto usava celular conectado à tomada

Um menino de 11 anos morreu no último domingo, 23, após receber uma descarga elétrica enquanto usava o celular que estava conectado à tomada. O acidente ocorreu na casa dele, em Santarém, no Pará. Chovia no local no momento da explosão.

Matheus Macedo Campos chegou a ser socorrido, mas teve duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Segundo contaram os parentes da vítima ao G1, o aparelho estava conectado a um benjamim (adaptador), e a criança estava deitada no chão, em cima de uma toalha.

Essa não é a primeira vez que acidentes acontecem com smartphones conectados à tomada. Muitas vezes, o aparelho explode mesmo sem o usuário estar usando no momento. Por isso, todo cuidado é pouco.

Veja abaixo algumas dicas para evitar acidentes:

Cuidados

Além do cuidado de evitar o uso de carregadores que não sejam originais do celular, especialistas também recomendam não utilizar acessórios danificados com o tempo, nem usar o aparelho conectado à tomada, principalmente durante forte chuva com raios.

Outra recomendação é jamais abafar o celular com qualquer objeto enquanto ele estiver carregando, pois há o risco de superaquecimento, podendo provocar incêndio.

Fonte: catracalivre.com.br