Neymar perde chance de conquistar a Champions para PSG

O craque brasileiro Neymar Jr. perdeu a chance de conquistar título inédito da Champions League para o PSG. Mesmo com o atacante em bom momento da sua carreira, o time francês Paris Saint-Germain perdeu para o alemão Bayern de Munique, neste domingo (23), por por 1×0.

No primeiro tempo, Neymar quase abriu o placar, mas o goleiro Neuer do Bayern de Munique defendeu. O gol da vitória saiu no segundo tempo, quando Kingsley Coman marcou de cabeça o único tento do jogo.

Com a vitória, o Bayern conquista o sexto título na história da competição mais importante do futebol europeu. O PSG ficou pela primeira vez na história com o vice-campeonato.

Neymar teve uma atuação fraca durante a partida, principalmente no segundo tempo, e virou alvo de brincadeiras nas redes sociais. “O pai tá off”, comentaram internautas após a derrota do clube francês.

O brasileiro chorou no gramado depois do apito final e foi consolado por vários companheiros e jogadores do Bayern. Neymar se despede da temporada com 27 jogos, 19 gols marcados e 11 assistências anotadas pelo PSG. Na Liga dos Campeões, foram sete jogos, com três gols e quatro passes para gol na atual temporada.