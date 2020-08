Ministro anuncia retomada de pavimentação em trecho da BR-319

O ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou a retomada da obra de repavimentação do Trecho C do km 52 BR-319.

Esse serviço estava paralisado após um pedido de liminar do Ministério Público Federal (MPF), que acabou sendo indeferido pela Justiça nesta quinta-feira (20).

Agora o processo de contratação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, para que o maquinário comece a operar será concluído.

Segundo o ministro a pavimentação de todo o trecho Porto Velho – Manaus na BR-319 é um compromisso do presidente Jair Bolsonaro.

“Este é o 1º passo da repavimentação da rodovia Manaus-Porto Velho, compromisso do Governo Jair Messias Bolsonaro com amazonenses e rondonienses. Para o Trecho do Meio (cerca de 400km), construímos um Estudo de Impacto Ambiental robusto que já está sendo deliberado pelo Ibama”, disse Tarcísio Freitas através das redes sociais.

A repavimentação da BR-319 é aguardada há décadas pelas populações dos estados do Amazonas e Rondônia, porém, embargos burocráticos e conflitos ambientais tornaram a rodovia em uma estrada abandonada.