Frio intenso provocar quedas de temperaturas vários estados do Brasil, inclusive no centro-sul do Amazonas

Uma onda de frio intenso começou a atingir vários estados do Brasil a partir de hoje (20) e, até sábado (22), os dias serão bastante frios, inclusive no centro-sul do Amazonas.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as condições climáticas atípicas vão provocar quedas acentuadas de temperatura nos estados do Sul do país, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e centro-sul do Amazonas, além dos estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

A intensa massa de ar frio de origem polar deve provocar temperaturas mínimas muito baixas, inclusive com possibilidade de valores inferiores a O°C em parte do Sul do Brasil. Em áreas de Mato Grosso, por exemplo, a temperatura deverá ter um decréscimo em torno de 10°C entre as noites de hoje e de amanhã.

Haverá ainda condições favoráveis para formação de geadas amplas, tempestades e vendavais. “Além disso, com a umidade remanescente e o frio intenso, há também possibilidade de queda de neve nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, no oeste, sul, meio-oeste e planalto norte de Santa Catarina, bem como em áreas do sul e sudoeste do Paraná, entre o fim de tarde e noite de quinta-feira (20), na sexta-feira (21) e no sábado (22)”, explicou o Inmet.

Os meteorologistas acreditam que essa frente fria, em especial, poderá ter a mesma dimensão de massas polares históricas que atingiram o nosso país em 1955, 1963, 1975 e 1985.

Chuvas, granizo, geada e neve

Apesar de extremamente fria e seca, a gigantesca massa de ar frio poderá causar muitas chuvas em algumas regiões mais quentes. Isso deverá ocorrer justamente pelo encontro de massas de ar com características bem diferentes. Chuvas de granizo, como a que aconteceu hoje (20) a tarde, em Porto Velho, também são esperadas.

Com o avanço da frente fria, o clima deve se estabilizar e as chuvas devem começar a parar a partir de sábado.

Já nas regiões mais frias do país, onde há nuvens carregadas, a massa de ar fria deve causar a ocorrência de neve e geadas. Isso deve ocorrer nas serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná.