Chuva de granizo assusta portovelhenses e causa estragos na cidade

Foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (20) em Porto Velho (RO), um fenômeno natural conhecido como Cúmulos-nimbus ou “Nuvem de Desenvolvimento Vertical”, que leva a ventanias e chuva de granizo.

A chuva trouxe diversos transtornos a moradores de várias regiões da cidade. Na avenida rio Madeira, bairro Lagoa, uma árvore caiu no meio da pista, deixando o trânsito turbulento. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar tiveram de ser acionados.

Já na Avenida Vieira Caúla com Guaporé, zona Leste da cidade, a chuva que não durou meia hora foi suficiente para entupir bueiros e deixar a via alagada.

Porém, em outros pontos da cidade a chuva não chegou a ser sentida pela população, a previsão é que neste final de semana a temperatura despenque em Rondônia.

Veja vídeo da chuva