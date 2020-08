UEA divulga editais do vestibular e SIS com 2.992 vagas

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta sexta-feira (14), os editais do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), para acesso na instituição em 2021. Ao todo, 40 cursos serão ofertados para a capital e interior.

Seguindo as orientações de prevenção e segurança devido à pandemia do novo coronavírus, o lançamento foi realizado virtualmente pelas redes sociais oficiais da UEA (Facebook e Instagram).

Nesta edição, o certame oferece um total de 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 1.778 vagas, sendo 1.059 para a capital e 467 para o interior. O Edital do SIS dispõe de 1.214 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular e SIS serão abertas de 13 de outubro a 09 de novembro de 2020, e deverão ser realizadas exclusivamente no portal da UEA (www.uea.edu.br). O período para o pagamento do boleto bancário vai de 13 de outubro a 10 de novembro de 2020, até as 17h (horário de Manaus). A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA, no período de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020.

O Reitor Cleinaldo Costa destacou que por acreditar que UEA é patrimônio do povo amazonense, a gestao superior mais uma vez uniu esforços para lançar os editais e reafirmar o compromisso com a comunidade, com a educação e com o desenvolvimento do Estado. Cleinaldo enfatiza que desde a fundação, a UEA não perdeu nenhum semestre.

,”É manhã de alegria em poder lançar oficialmente os editais do Vestibular e do SIS. É um dia de felicidade para todos nós, pois mantemos a normalidade. Estamos falando de uma Universidade que nunca teve a perda de um semestre durante esses 19 anos. O esforço dessa casa na capital e no interior que dá essa garantia de trabalharmos juntos para vencer essa fase tão difícil no mundo, no Brasil e no Amazonas. Preparam-se! Sejam muito bem vindos. Estaremos com vocês, com os próximos 2.992 calouras e calouros, a partir de 8 de março de 2021, o dia da publicação do resultado do Vestibular e do SIS e o dia do início das matriculas na UEA. Gratidão a Deus por estarmos vencendo essa pandemia e olhando para o futuro com segurança”, disse.

Provas: Vestibular e SIS

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 10 (Conhecimentos Gerais) e 11 (Conhecimentos Específicos e Redação) de janeiro de 2021, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, no horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 12 de janeiro de 2021, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. O Cartão de Convocação do candidato estará disponível no dia 16 de dezembro de 2020, no site da UEA.

Provas de Habilidades Específicas

A Prova de Habilidade Específica – Prova Prática dos cursos de Teatro e Dança, e Teórico-Prática de Música – acontecerá no dia 29 de novembro de 2020. As provas serão realizadas exclusivamente em Manaus.

A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 08 de março de 2021.

