Desembargador expede mandado de prisão preventiva contra Queiroz

Em despacho às 18h11 desta sexta-feira, o desembargador Milton Fernandes de Souza, do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) determinou a expedição dos mandados de prisão preventiva contra o ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (hoje senador), Fabrício Queiroz e sua mulher Márcia Aguiar.

Há expectativa de que os mandados possam ser cumpridos no fim de semana, por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Nesta sexta, mais cedo, Queiroz deixou a prisão domiciliar para realizar exames em uma clínica particular, mas retornou para a residência.

As prisões foram determinadas pelo desembargador após ordem do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STF) Félix Fischer, que revogou a prisão domiciliar de Queiroz e de Márcia em decisão proferida na noite de quinta. Em sua decisão, Fischer apontou que ambos atuaram para obstruir a investigação e adulterar provas.

“A Secretaria de Administração Penitenciária deverá acautelar os réus em unidades destinadas a cada um dos gêneros e que provejam as suas seguranças, expressamente vedado o acautelamento no Batalhão Especial Prisional”, diz o despacho do desembargador Félix Fischer.

Queiroz é investigado sob suspeita de ser operador financeiro de um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), hoje senador. As movimentações financeiras atípicas do ex-assessor levantaram as suspeitas e o colocaram no centro da investigação. Márcia também é suspeita de envolvimento com o esquema.

Queiroz havia sido preso em uma operação comandada pelo Ministério Público do Rio em 18 de junho. Batizada de Operação Anjo, ele foi encontrado em um imóvel pertencente ao advogado Frederick Wassef, que atuava para o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na investigação do esquema de rachadinha.

No dia 9 de julho, o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, determinou, em decisão durante o plantão, que ele fosse para a prisão domiciliar. Fischer revogou essa decisão ontem.