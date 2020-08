Bayern vence o Barcelona e avança à semi com goleada histórica por 8 a 2

O Bayern de Munique goleou o Barcelona por 8 a 2, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Muller e Coutinho, duas vezes cada, Perisic, Gnabry, Kimmich e Lewandowski marcaram os gols dos bávaros, enquanto Alaba, contra, e Suárez, diminuíram para os catalães.

Os bávaros fizeram quatro gols em 31 minutos de partida e foram para o intervalo com 4 a 1 no placar.

O Bayern de Munique fez uma partida arrasadora. Thomas Muller faz mais uma grande temporada. O alemão marcou dois gols na vitória do Bayern de Munique e teve uma ótima atuação em campo.

Coutinho saiu do banco aos 30 minutos do segundo tempo. O brasileiro entrou, deu uma assistência para o gol de Lewandowski e também balançou as redes duas vezes. Grande atuação do ex-Vasco.

Alphonso Davies fez uma partida enorme. O canadense fez uma linda jogada em cima de Semedo e tocou para Kimmich marcar o quinto gol bávaro.

Lionel Messi tentou, criou boas oportunidades, fez boas jogadas, mas não conseguiu converter em gols. Ele foi quem lançou Jordi Alba no gol de Luis Suárez.

O técnico Quique Setién não deve resistir à eliminação do Barcelona. O treinador tomou uma das piores goleadas da história do clube catalão e da Liga dos Campeões. Messi já havia mostrado descontentamento com o comandante.