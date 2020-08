Governador Wilson Lima anuncia que testou positivo para o Covid-19

Na tarde desta quinta-feira (13)O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima disse que testou positivo para Covid-19. Ele está sem sintomas e disse que permanecerá em isolamento pelo período necessário e que manterá reuniões de trabalho por videoconferência.

“Seguindo aquele nosso compromisso de total transparência em ações relacionadas ao coronavírus, estou vindo aqui comunicar que recebi o resultado do meu exame e deu positivo para o Covid-19. Estou bem de saúde, mas vou seguir todas as recomendações médicas. A partir de hoje, estou em isolamento, inclusive aqui dentro de casa. Vou ficar despachando com os meus secretários e mantendo algumas reuniões por videoconferência”, disse em vídeo divulgado em sua rede social.