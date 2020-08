A trajetória de Dom Antônio Fontinele, novo bispo de Humaitá

Nomeado pelo Papa Francisco como o novo bispo de Humaitá (AM), Antônio Fontinele de Melo formou-se em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília e em Teologia Católica pelo Centro Superior de Juiz de Fora. Também se especializou em pedagogia e exegese bíblica.

Padre Fontinele, como era conhecido, foi ordenado diácono em 21 de novembro de 1998 e recebeu em 18 de setembro de 1999, o sacramento da Ordem na Arquidiocese de Porto Velho.

Após a ordenação como padre, tornou-se pároco da igreja de São Cristóvão, em Porto Velho. No período de 1999 e 2005 exerceu a função de reitor do Seminário Menor Dom Helder Câmara. Já entre 2005 e 2010, foi coordenador de pastoral na Arquidiocese de Porto Velho. Além disso, foi o presidente dos Presbíteros da Regional Noroeste da CNBB.

A partir de 2016 Antônio Fontinele de Melo lecionou no Seminário São João XXIII de Porto Velho, no Centro Universitário Claretiano e na Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia (FARO).

Foi também pároco da Catedral do Sagrado Coração de Jesus em Porto Velho e ecônomo da Arquidiocese de Porto Velho.

Saudação da CNBB ao padre Antônio Fontinele de Melo

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020

Prezado monsenhor, Antônio Fontinele de Melo, saúde e paz!

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manifesta alegria com a sua nomeação para bispo da diocese de Humaitá (AM). Felizes por acolher mais um irmão no episcopado, agradecemos, junto com dom Francisco Merkel, o gesto do Santo Padre, que com mais essa nomeação expressa seu zelo pela Igreja no Brasil, especialmente pela querida Amazônia.

Abrindo as portas da CNBB ao senhor, recordamos as palavras do Santo Padre sobre o Espírito Santo, em homilia em missa na Casa Santa Marta, em abril de 2019: “Esta é a força! Nós nada podemos sem o Espírito. É o Espírito que nos faz ressurgir dos nossos limites”.

Receba as boas-vindas à nossa Conferência Episcopal, os nossos mais sinceros votos de um frutuoso ministério episcopal, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e nosso abraço fraterno.

Em Cristo,

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo de Belo Horizonte (MG)

Presidente da CNBB

Dom Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Primeiro Vice-Presidente da CNBB

Dom Mário Antônio da Silva

Bispo de Roraima (RR)

Segundo Vice-Presidente da CNBB

Dom Joel Portella Amado

Bispo auxiliar da arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ)

Secretário-geral da CNBB