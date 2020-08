Paróco de Porto Velho assume como novo Bispo de Humaitá

O Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Humaitá, no Amazonas, apresentada por dom Meinrad Franz Josef Merkel. Nesta quarta-feira (12), o Pontífice também nomeou o novo bispo para a diocese, padre Antônio Fontinele de Melo, do clero da arquidiocese de Porto Velho, até agora pároco da Catedral Sagrado Coração de Jesus é ecônomo arquidiocesano.

Padre Antônio Fontinele de Melo nasceu em 9 de maio de 1968 em Camocim, no Ceará. Frequentou os cursos de Filosofia e Teologia no Seminário São João XXIII, em Porto Velho, obtendo o reconhecimento dos títulos, respectivamente, na Universidade Católica de Brasília e no Centro Superior de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Além disso, fez especialização em Metodologia Educativa e Sagrada Escritura.

Em 18 de setembro de 1999 foi ordenado sacerdote na Arquidiocese de Porto Velho. Durante o ministério sacerdotal, desempenhou os seguintes cargos: reitor do Seminário Menor Dom Helder Câmara (1999-2005); pároco de São Cristóvão (1999-2013); presidente dos presbíteros junto ao Regional Noroeste da CNBB; coordenador da Pastoral da Arquidiocese de Porto Velho (2005-2010); assessor para as comunidades eclesiais de base do Regional Noroeste da CNBB e também foi professor no Seminário Maior São João XXIII da Arquidiocese de Porto Velho, no Centro Universitário Claretiano e na Faculdade de Rondônia, a FARO.

Atualmente, então, era ecônomo arquidiocesano e pároco diocesano da Catedral Sagrado Coração de Jesus, que fica no bairro Caiarí, em frente à prefeitura de Porto Velho,RO.

Fonte:vatican.news.va