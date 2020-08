No embalo por título paulista, Palmeiras encara o Fluminense

Antes cercado de desconfiança, o Palmeiras entra no Campeonato Brasileiro embalado pela conquista do título paulista sobre o arquirrival Corinthians. Nesta quarta-feira (12), a equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo faz seu primeiro jogo no torneio nacional, às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã.

Desde a retomada do futebol nacional após a paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus, o Palmeiras não convenceu. Além de perder para o Corinthians logo na primeira partida, sofreu no mata-mata do Paulistão contra Santo André e Ponte Preta.

Na decisão estadual contra o Corinthians, fez um jogo ruim no Itaquerão. Mas saiu com o troféu e encerrou um jejum de 12 anos ao bater o arquirrival nos pênaltis na segunda partida, no Allianz Parque.

Para encarar o Fluminense, a aposta de Luxemburgo continua sendo a mescla entre atletas experientes e novatos. O meio-campo começa a ser desenhado pelos garotos Gabriel Menino e Patrick de Paula, e o ataque é finalizado por Willian Bigode e Luiz Adriano.

O desfalque para a estreia é o zagueiro Felipe Melo. O experiente jogador, de 37 anos, sentiu uma lesão muscular na decisão estadual e inclusive atuou no sacrifício. No entanto, não reuniu condições de enfrentar o Fluminense.

Já a equipe carioca, que perdeu para o Grêmio por 1 a 0 na estreia, terá uma alteração em relação à estreia. O veterano Fred ocupará o lugar de Marcos Paulo e formará dupla de ataque com Evanilson. Na defesa, Luccas Claro se mantém ao lado de Nino, pois Digão e Matheus Ferraz estão contundidos.

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro, Egídio; Dodi, Yago, Michel Araújo; Nenê, Evanilson, Fred. T.: Odair Hellmann

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha; Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Gabriel Menino, Patrick de Paula, Ramires; Willian, Rony (Zé Rafael), Luiz Adriano. T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h30 desta quarta-feira

