Donos de Porshe, BMW e até Camaro receberam auxílio emergencial

Em investigação realizada pela Controladoria Geral da União (CGU) foram identificadas 2.163 pessoas com alta renda no Amazonas que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal em julho.

Entre esses, há pessoas que são proprietárias de carros de luxo como Porshe, BMW, Audi, Mercedes Benz e até um Camaro, veículo que tem custo de R$ 366 mil, conforme reportagem do Jornal Folha de S.Paulo.

A investigação ainda encontrou 590 proprietários de uma ou mais embarcações, jet skis, lanchas, veleiros e um petroleiro. Também receberam o auxílio 401 sócios de empresas. A CGU ainda encontrou 779 CPFs de pessoas com domicílio fiscal foram do Brasil entre os que tiveram aprovação para terem acesso ao benefício, com dois sendo de doadores de campanhas políticos de 2018, quando doaram entre R$ 10 mil e R$ 11 mi.

Já em junho, investigações apontaram que 12.608 servidores públicos receberam o auxílio de forma indevida no Amazonas gerando um