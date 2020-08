Prefeitura de Porto Velho lança Processo Seletivo ofertando 41 vagas

A Prefeitura de Porto Velho (RO) lançou o novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas, do nível fundamental e que tenham habilitação na categoria D, além de formar cadastro reserva.

Estão sendo ofertadas 41 oportunidades, distribuídas entre o cargo de operador de máquinas pesadas nas especialidades de retroescavadeira (6); escavadeira hidráulica (1); motoniveladora/ patrol (7); pá carregadeira (7); trator de esteira (1); e rolo compactador liso/ corrugado (1) e motorista de veículos pesados (18).

Entre o quantitativo total de vagas, há aquelas reservadas para pessoas que se enquadram nos requisitos do edital, bem como cada chance está destinada para determinadas localidades de atuação.

Os profissionais que forem admitidos, o vencimento total, já acrescido de gratificações e do auxílio-alimentação, varia de R$ 3.157,05 a R$ 3.659,40, enquanto a carga horária será de 40 horas semanais.

Etapas do processo

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas do dia 25 de agosto de 2020 até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2020, em conformidade com o horário de Rondônia, por meio do endereço eletrônico da Prefeitura de Porto Velho.

Os concorrentes serão submetidos à análise do currículo, de caráter eliminatório e classificatório. Esta fase consistirá em realizar a somatória de pontos dos títulos e das experiências, de acordo com os critérios estabelecidos no edital. Além de haver prova prática para todos os cargos, de caráter eliminatório.

Prazo de vigência

Este Processo Seletivo será válido por até seis meses, com possibilidade de ser prorrogado por igual período, conforme o interesse da Administração Pública Municipal de Porto Velho.

Para obter mais informações, o edital de abertura está disponível em nosso site, de forma gratuita, com mais detalhes sobre a presente seleção.