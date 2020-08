Prefeitura asfalta rua no bairro São Domingos Sávio

A Prefeitura de Humaitá deu início nesta terça-feira (11), as obras de asfaltamento rua do Tozzeto, no bairro de São Domingos Sávio.

O grande diferencial desta obra, é que antes de colocar o asfalto a Prefeitura realizou o importante trabalho de instalação da rede de manilhas, em toda extensão da rua. Isso vai garantir que massa asfáltica tenha uma maior durabilidade.

Tanto a pavimentação, como a colocação das manilhas para escoamento de água, são ações que a atual administração de Humaitá realiza com recursos próprios, ou seja, são os impostos que cada cidadão paga, sendo transformado em benefícios coletivos.

“A chegada do asfalto, além de transformar a vida de várias famílias, também valoriza os imóveis localizados naquela região da cidade.