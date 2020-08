Jornal Nacional mostra crescimento de mortes por Covid-19 no AM e secretaria justifica

O Jornal Nacional divulgou nesta terça-feira (11), o mapa do desenvolvimento da Covid-19 no Brasil. O Amazonas, que aparecia em azul, que representa a queda no número de mortes, vem aparecendo na cor vermelha, como casos em alta.

Os números apresentados para muitos podem parecer fora da realidade, já que dados da Fundação de Vigilância em Saúde apontam que os casos vem tendo queda no Estado. Nesta terça-feira, a secretaria de Saúde, resolveu esclarecer o ocorrido e falou que o “aumento” de mortes ocorre devido a uma revisão epidemiológica feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa).

“Há uma atualização desses óbitos, baseada na revisão e investigação desses casos. Então, a partir das diretrizes que são definidas pelo Ministério da Saúde, principalmente relacionada aos exames complementares, diagnóstico e confirmação do óbito por Covid, a Secretaria de Saúde de Manaus e a Fundação de Vigilância em Saúde têm feitos esforços para atualizar esses óbitos, investigar e atualizar esses números aqui no Estado”, informou o diretor técnico da FVS, Cristiano Fernandes.

Fonte: portaldoholanda.com.br