Gamers: Brasil tem mais de 67 milhões, diz pesquisa, 47% são mulheres

Pesquisa encomendada pela Brasil Game Show (BGS) junto ao Instituto Datafolha deu detalhes do cenário do público gamer no Brasil, que já ultrapassa a marca de 67 milhões de consumidores de jogos eletrônicos, segundo os dados.

O fundador da Brasil Game Show (BGS), Marcelo Tavares, comentou as conclusões do levantamento e avaliou que trata-se de “um número impressionante e maior do que a população de muitos países”.

Tavares destacou que o público feminino no mundo dos videogames é cada vez maior no Brasil. De acordo com a pesquisa, elas representam 47% do público gamer. Além disso, a idade média dos fãs de jogos no país é de 30 anos.

O fundador da maior feira de games da América Latina ainda afirmou que, em tempos de pandemia e isolamento social, os videogames “são uma grande oportunidade para que as pessoas possam se divertir, espairecer e esquecer tudo de ruim que está acontecendo no mundo”.

“E ainda vivenciar, de uma maneira virtual, aquilo que a gente não pode fazer no momento no mundo real”, acrescentou. Para ele, a pandemia refletiu nos hábitos registrados na pesquisa, já que mudou o comportamento de parte dos jogadores.

“O videogame ganhou um espaço cativo na agenda de muita gente. Nesse momento de pandemia, tem muita gente que não jogava, passou a jogar e encontrou nos gamers uma maneira de se divertir e se conectar com amigos”, refletiu. “O videogame serve hoje como ferramenta de socialização”, concluiu.

Por conta da pandemia, a Brasil Game Show cancelou sua edição de 2020 em decorrência da evolução da pandemia da Covid-19 no país. A 13ª edição, que deveria ocorrer entre 8 e 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, foi transferida para a mesma data em 2021.

Fonte:cnnbrasil.com.br