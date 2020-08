Porto Velho não registra nenhuma morte por coronavírus em 24 horas

Em Porto Velho, nas últimas 24 horas, nenhum óbitos foi registrado em consequência do Covid-19. Na capital rondoniense 199 novos casos da doença foram confirmados.

No Estado, até hoje (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19:

Casos confirmados – 42.725

Pacientes recuperados – 35.490

Casos ativos – 6.312

Óbitos – 923

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 249

Pacientes internados na Rede Privada – 84

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 49

Total de pacientes internados – 382ora

Testes Realizados – 132.994

Aguardando resultados do Lacen – 686

Hoje (6) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia: três em Ariquemes, sendo dois homens (34 e 85 anos) e uma mulher de 76 anos de idade; um homem de 73 anos de Pimenteiras do Oeste; um homem de 87 anos do município de Vale do Paraíso e um homem de 93 anos do município de Cabixi.

As informações foram divulgados pelo Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.