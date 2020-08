Nadadora de 16 anos é a brasileira mais jovem a cruzar o Canal da Mancha

A nadadora Mariana Chevalier, de 16 anos, tornou-se a brasileira mais jovem a atravessar os 33,3 km do Canal da Mancha, que é a faixa de mar que liga Inglaterra à França, a nado.

“Foi uma prova que acabou surgindo e eu conversei com algumas pessoas que tinham feito o percurso. A prova em si, foi muito cansativa, mas eu já tinha ideia de que seria assim. O mar é muito complicado porque é um lugar que tem muita passagem de navios grandes e por isso fazemos este tipo de prova com um barco acompanhando”, explicou em entrevista.

Em sua avaliação, Chevalier acredita que seu desempenho poderia ter sido melhor. Para ela, a pandemia impactou diretamente o seu desempenho durante o percurso.

“A maior distância que eu tinha feito em prova era a de 36 km. Se você pensar em linha reta, o Canal da Mancha tem 33km, mas por conta de toda a correnteza, você vai fazer mais do que isso. Portanto, eu fiz quase 50 km nadando e eu não consegui me preparar muito bem para esta distância por conta da pandemia. O final de prova foi bem cansativa”, finaliza.

Fonte:cnnbrasil