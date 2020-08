Coronavírus: 2.395 casos confirmados e 1.438 pessoas recuperadas

Boletim epidemiológico atualizado nesta quarta-feira (5) pela Secretaria Municipal de Saúde registra 2.395 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

Esse total está dividido em:

12 internados;

880 em tratamento domiciliar;

172 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

119 profissionais da saúde recuperados;

1.438 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas; e 65 óbitos;

Ocorrem um aumento de 2 óbitos no boletim. São óbitos que aconteceram em Porto Velho (RO), no mês de julho, e não foram incluídos na estatística do município, porque ainda não tinham sido inseridos no Sistema de Mortalidade (SIM) de Porto Velho, e só agora foram incluídos.

Além dos confirmados temos 69 em investigação e 1.719 descartados.