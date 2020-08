Produção de soja, arroz e milho avança no município de Humaitá, segundo o Idam

No município de Humaitá, a fronteira agrícola vem se expandindo e a área plantada para produção de grãos, como soja, o arroz e o milho, aumenta a cada ano.

A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) estima para este ano um plantio de 3 mil hectares de soja, 2,1 mil hectares de arroz e 400 hectares de milho.

“Temos a disponibilidade de área para plantio de grãos – como arroz, milho, soja – em algo além de 200 mil hectares de áreas disponíveis para o plantio de grãos. Naturalmente com os cuidados necessários que se deve ter com a cultura de grãos”, afirmou o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso.

Para o presidente, a dinâmica econômica na região de Humaitá já é outra. “O Governo do Estado está apoiando os empresários daquela região através da assistência técnica, por meio do Sistema Sepror e suas vinculadas Idam, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf) e Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS)”, ressaltou.

De acordo com a gerente local do Idam e engenheira agrônoma, Gisely Melo, a cultura da soja iniciou no município de Humaitá no ano de 2017, por meio do produtor rural, Guilherme Foleto, que plantou 500 hectares do grão, obtendo uma produtividade de 1,3 toneladas. Na última safra 2019/2020, o plantio aumentou para 2 mil hectares, com uma produtividade de cerca de 6 toneladas.

Ainda neste ano, na safra 2020/2021, o produtor pretende plantar mais 2,2 mil hectares do grão.

Somado ao plantio dos demais produtores de soja do município, o estimado para 2020 é uma área plantada de 3 mil hectares de soja.

A produção obtida é comercializada para uma empresa no estado de Rondônia, e de lá, exportada para outros países.

Plantio do Arroz

A cultura do arroz é outra atividade que tem avançado no município. Até o ano de 2019 a produção de arroz estava parada quase que completamente, porém, neste mesmo ano foi reiniciado o plantio com 1,6 mil hectares do grão.

Em janeiro deste ano, foram plantados mais 1,5 mil hectares de arroz, e essa produção já está sendo colhida no município. Em outubro, serão plantados mais 600 hectares, totalizando uma área plantada de 2,1 mil hectares em 2020.

Agricultura familiar

A cultura do milho, com o apoio do Governo do Estado, sempre seguiu o plantio em pequena escala para agricultores familiares, que plantam no máximo um hectare. De acordo com Gisely Melo, nos dois últimos anos alguns produtores começaram a plantar áreas maiores com a cultura do milho. Em 2019, foram plantados 75 hectares, com uma produção de 250 toneladas de milho.

“Neste ano, a agricultura familiar ainda vai realizar o plantio com as sementes que foram distribuídas pelo Governo do Estado, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A previsão é um plantio de 100 hectares e uma produção de 300 toneladas”, disse a gerente.

Porto graneleiro

Atualmente, o município possui um porto graneleiro, administrado pelo Grupo Masutti, que movimenta o agronegócio local e atrai diversas empresas para o município, devido à facilidade de escoamento da produção e aos preços menores de frete, contribuindo assim para a geração de emprego e renda da população.

Localizado no Distrito Industrial de Humaitá, à margem do rio Madeira, o porto é responsável por receber a produção, fazer a armazenagem dos grãos e escoar a produção para o agronegócio nacional e internacional. O Grupo Masutti em Humaitá atua no setor fluvial e no terminal de transbordo.