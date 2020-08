Tossir em adversário pode render cartão vermelho, determina federação inglesa

Jogadores que tossirem deliberadamente em adversários ou árbitros podem receber cartões vermelhos ou amarelos, de acordo com as novas diretrizes da Federação Inglesa de Futebol (FA) em meio à pandemia de Covid-19.

As instruções para os árbitros entrarão em vigor imediatamente e serão aplicadas em todos os níveis do esporte.

O documento da FA para os árbitros informou que ações devem ser tomadas quando “o árbitro tiver certeza de que alguém deliberadamente, e de perto, tossiu na cara de um oponente ou autoridade da partida…”

O texto acrescenta que a ação se enquadra na categoria “uso de linguagem e/ou gestos ofensivos ou abusivos”.

“Se o incidente não foi grave o suficiente para merecer uma expulsão, uma advertência pode ser dada por ‘comportamento antidesportivo – mostra de falta de respeito pelo esporte'”.

O documento acrescenta ainda que os árbitros não devem procurar punir a tosse “rotineira”, mas são orientados a lembrar aos jogadores que evitem cuspir no chão, embora a prática não esteja incluída em atos de má conduta.

Fonte:cnnbrasil.com.br