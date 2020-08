Detran disponibiliza agendamento on-line para atendimentos presenciais

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está disponibilizando, desde de o dia 1º de agosto, o agendamento on-line para os atendimentos presenciais realizados em 12 nos Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) do interior do estado, entre eles Humaitá.

Os novos agendamentos podem ser feitos pelo Portal de Serviços do Detran (digital.detran.am.gov.br).

Além de Humaitá, os municípios de Careiro Castanho, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé, que passaram a contar com agendamento eletrônico.