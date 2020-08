Deputado cobra soluções para os problemas do conjunto habitacional Rio Madeira

Os vários problemas enfrentados pelas famílias que residem no Conjunto Habitacional Rio Madeira, no município de Humaitá, chegou a Câmara Federal, através do deputado federal professor Gedeão Amorim (MDB), que protocolizou um requerimento cobrando do ministro das cidades, Alexandre Baldy, soluções para os problemas.

Segundo o parlamentar, desde que a construção foi entregue, em agosto de 2016, os moradores se depararam com vários problemas na estrutura dos imóveis, como rachaduras nas paredes, goteiras, pisos danificados ou com defeitos, infiltrações nos banheiros com desvio de água para a sala, além de outros transtornos.

Os imóveis fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades e contempla aproximadamente 500 famílias no residencial.

“Alguns moradores me noticiaram que quando chove as ruas inundam e entra água na casa tanto na porta da frente quanto na dos fundos. O que era o sonho da casa própria tornou-se um grande pesadelo após a mudança. Contudo, já buscamos providências junto a técnicos do Ministério das Cidades, que se comprometeram em avaliar os problemas”, salienta o parlamentar.

Gedeão Amorim cobra no requerimento quais as providências que estão sendo tomadas no sentido de resolver os problemas desses moradores, além do interior teor do contrato assinado entre a Caixa Econômica Federal e os moradores do Conjunto Habitacional.

“O que não podemos permitir é que tantas famílias continuem sofrendo com esses problemas de infraestrutura que não foram ocasionados por elas e sim por um serviço que provavelmente foi inacabado e entregue as pressas”, aponta o deputado federal.