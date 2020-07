Prefeitura leva atendimento de saúde aos ribeirinhas e recebe equipamentos para prevenção no trânsito

Dando continuidade ao trabalho de prevenção e atendimento de saúde as famílias que moram na área ribeirinha de Humaitá, Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Irmã Angélica Tonetta deixou a sede do município, na última quarta-feira (29).

A equipe da UBSF vai atender todas as comunidades da zona ribeirinha, até o Lago do Antônio. Levando os moradores assistência médica, serviços de enfermagem e outros.

Programa “Vida no Trânsito”

Em outra ação de prevenção, a Prefeitura de Humaitá recebeu do Governo do Amazonas, equipamentos para a implantação do programa do Governo Federal “Vida no Trânsito”. Fazem parte dos materiais recebidos, dois pulverizadores costais, fardamento, equipamentos de proteção individual e um veículo do tipo pick-up.

O programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde voltada para a vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito e promoção da saúde. Dez municípios do Estado foram contemplados com os equipamentos.

No Amazonas o programa é executado pela Fundação de Vigilância em Saúde, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc).