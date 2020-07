País alcança a marca de 17 mil testes de Covid-19 por dia

O Ministério da Saúde afirma que estão incorretas as informações e a abordagem apresentadas pelo jornal Estado de S. Paulo na matéria “Ministério da Saúde tem 9,8 milhões de testes parados por falta de insumos”. A pasta distribui os testes conforme a capacidade de armazenamento dos estados. Ressaltamos que os kits de extração são distribuídos de acordo com as demandas estaduais e o Ministério também disponibiliza centrais de testagem, que podem ser utilizadas pelos gestores locais quando a capacidade de produção dos laboratórios estaduais chega ao seu limite.

Além disso, o Ministério está disponível para as demandas dos estados e municípios e não recebeu, no momento, qualquer queixa sobre falta de insumos para testagem. Sempre que solicitado, o Ministério da Saúde busca atender prontamente às demandas dos gestores.

Somente nesta semana, o Brasil alcançou a marca de 17.871 testes realizados por dia para detectar a Covid-19. A marca é 14 vezes superior ao que vinha sendo realizado no início da pandemia, quando, em março, eram efetuados 1.148 testes diários. Os dados estão disponíveis no Boletim Epidemiológico 24. De 5 de março até o dia 25 de julho de 2020, foram distribuídas 5.015.252 de reações de RT-PCR para os 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) em todo o país.

Em decisão com estados e municípios, o Brasil ampliou o público-alvo a ser testado por meio do programa Diagnosticar para Cuidar. “Com o diagnóstico cada vez mais precoce será possível ter uma melhor percepção do quadro clínico do paciente, aumentando as chances de intervenção e de tratamento a critério do médico”, reitera o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. Além dos exames recolhidos nos atendimentos hospitalares, agora os testes também estão sendo realizados em casos leves de pessoas assistidas na Atenção Primária, por meio dos centros comunitários e de atendimento para Covid-19.

As informações sobre os exames realizados no país são públicas e estão disponibilizadas no sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL).

Fonte: www.saude.gov.br