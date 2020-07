Bairro Nova Humaitá, São Pedro e 12 ruas ficaram sem energia no sábado (1)

Parte da cidade de Humaitá ficará sem energia no sábado (1) de agosto, para uma manutenção preventiva. Segundo a Amazonas Energia, Agência de Humaitá a interrupção é necessária para a troca de três cruzeta e podagem de árvore.

De acordo com a concessionária Amazonas Energia, Agência de Humaitá, a interrupção acontecerá no período das 6 às 10 horas, podendo o trabalho ser concluídos antes do horário previsto.

Os bairros que terão o fornecimento de energia interrompidos são Nova Humaitá e São Pedro. O corte no fornecimento também ocorrera nas ruas Antero Riça, Álvaro Maia, Marechal Rondon, Fábio Lucena, Rio Madeira, Manuel Lobo, Dom José, Joaquim Sales Guerra, Antonieta Ataíde, Francisco Monteiro, São Vicente e São Sebastião.