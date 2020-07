Coronavírus: 1.265 pacientes recuperados; a professora Cícera Nogueira é uma delas

A professora Cícera Nogueira recebeu alta na manhã desta quarta-feira (29). Ela é mais uma vencedora da covid-19 que viveu o momento de muita emoção na saída da Unidade Sentinela. Internada há 7 dias, ela recebeu alta e os aplausos dos profissionais de saúde.

Professora há muitos anos na cidade, ela agradeceu à equipe da Unidade Sentinela pelo excelente trabalho realizado durante o período de internação.

Números do município

Boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (29) registra 2.211 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

Esse número de casos confirmados estão divididos em:

30 internados, 3 em Manaus, 6 em Porto Velho, 16 no HRH e 5 na Unidade Sentinela;

856 em tratamento domiciliar;

166 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

109 profissionais da saúde recuperados;

1.265 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas; e 60 óbitos;

Além dos confirmados temos 104 em investigação e 1.491 descartados.