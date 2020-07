Após saída de Glenda, Aline Riscado pode assumir programa no SBT

A modelo, influenciadora e bailarina Aline Riscado pode ser o novo nome preterido pelo “SBT” para apresentar o programa “Uma vida, Um sonho”, que ainda está sendo gravado. Anteriormente, a atração vinha sendo comandada pela apresentadora Glenda kozlowski, porém, a ex-“global” rompeu seu acordo com a emissora de Silvio Santos.

A informação é do “UOL”. Segundo a publicação, houve uma proposta na última semana para Aline – dona de um perfil no Instagram com mais de 11 milhões de seguidores. O nome del, ainda podendo ter mais um nome masculino em pauta, agrada principalmente por questões de patrocínio. Ex-bailarina do “Faustão”, “Pânico na Band” e “Multishow”, ela é apaixonada por esporte.

A atração promete revelar um grande nome do futebol para tentar atuar na Europa e deve ir ao ar na segunda metade deste ano. Ao LANCE!, a LCA Sports & Entertainment, produtora responsável pelos idealização e pelos direitos do reality show, confirmou que o programa seguirá como planejado.

De acordo com notícias do “UOL”, os diretores da atração podem regravar cenas e cortar o que já havia sido gravado com Glenda.

Glenda Kozlowski anunciou sua saída da atração e fontes afirmaram à reportagem que o motivo seria divergências entre a profissional e os diretores. Ao L!, ela ainda revelou ter negociações com a “FlaTV”.

Fonte:Terra.com