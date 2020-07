Rússia diz que terá vacina contra a Covid-19 aprovada em até duas semanas

Autoridades russas disseram nesta terça-feira (28) que poderão ter uma vacina contra a Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), em um período de até suas semanas. A informação é da CNN Internacional , que diz que a data prevista para a aprovação do imunizante para uso e distribuição generalizada para a população é o dia 10 de agosto.

Apesar das preocupações com a segurança e a eficácia da vacina, o país tem o objetivo de ser o primeiro do mundo a ter um imunizante aprovado. A pesquisa está sendo realizada pelo Instituto Gamaleya, que tem sede em Moscou.

Segundo as autoridades consultadas pela CNN , os primeiros a receber a aplicação da vacina serão os profissionais da saúde.

Os cientistas russos teriam testado a imunização neles próprios e estariam em fase final de testes. Essa velocidade de aprovação seria possível por conta de eles terem usado uma tecnologia que já conheciam. Os pesquisadores só teriam a adaptado à Covid-19.

Eles ainda disseram que esperam produzir até 200 milhões de doses até o fim do ano. Desse total, 30 milhões seriam exclusivas para a Rússia.

Chefe do fundo soberano russo, Kirill Dmitriev está financiando a pesquisa e comparou o momento a um “Sputnik”, fazendo referência ao momento em que os russos ficaram na liderança na corrida especial, na década de 1950.

“Os americanos ficaram surpresos quando ouviram os sons do Sputnik. É o mesmo com a vacina, a Rússia vai ter chegado lá primeiro”, acrescentou Dmitriev.

