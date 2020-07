Prefeitura do Rio cancela réveillon de Copacabana em virtude da pandemia do covid-19

A Riotur confirmou neste sábado (25) que a tradicional festa de réveillon do Rio de Janeiro foi cancelada pela prefeitura em virtude da pandemia do coronavírus. A festa carioca conhecida mundialmente recebeu 2,9 milhões de pessoas na praia de Copacabana em 2019.

Este é o segundo grande evento cancelado ou adiado no país por conta da Covid-19. Na última sexta-feira (24), a Prefeitura de São Paulo adiou o carnaval de 2021, que deve ocorrer apenas depois de maio.

Sobre como realizar a festa de réveillon sem aglomeração, a Prefeitura do Rio deve receber propostas para a elaboração de um evento virtual, para preservar a segurança das pessoas. Este formato deve ser custeado totalmente pela iniciativa privada.