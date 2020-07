Brasil chega a 2.287.475 casos confirmados e 84.082 mortes por coronavírus

O Brasil chegou a 2.287.475 diagnósticos positivos de Covid-19 nesta quinta-feira (23), com um aumento de 59.961 casos nas últimas 24 horas. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o país tem, ainda, 84.082 mortes decorrentes da doença, sendo que 1.311 foram registradas desde a atualização feita na quarta (22/7).

As informações do Conass são usadas como base para a tabela oficial do Ministério da Saúde, que é publicada cerca de uma hora depois da divulgação feita pelos secretários de saúde. Até o momento, os dados das duas plataformas são idênticos.

Ainda de acordo com o Conass, os estados mais afetados pela doença até o momento são São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Pará e Bahia, todos com mais de 130 mil casos. Porém, o governo afirma que as unidades federativas das regiões Sul e Centro-Oeste são as que mais preocupam: elas registram os mais altos números em diagnósticos e mortes no momento.