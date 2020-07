Repórter que apresentou Jornal Nacional é demitida após denunciar assédio

A jornalista Ellen Ferreira, que participou do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional, foi demitida nesta quinta-feira (23), informou a colunina Leo Dias, no Metrópoles.

Segundo a publicação, depois de se recuperar da Covid-19, que contraiu no início do mês, Ellen foi chamada nesta quinta-feira à sede da afiliada à Rede Globo em Roraima, a Rede Amazônica Boa Vista, acreditando que voltaria ao trabalho. No entanto, foi surpreendida com papéis de demissão já prontos. A direção teria alegado reestruturação para justificar a demissão.

Em conversa com Leo Dias, Ellen Ferreira disse que tudo aconteceu após denunciar um diretor de jornalismo por assédio moral. Ela afirma que outros funcionários também fizeram o mesmo. Ao colunista, a jornalista detonou o diretor: ““Edison Castro é um psicopata que já havia passado pelas redações de Goiás, Maranhão e Tocantins. Homofóbico, racista, gordofóbico. Praticava assédio moral e sexual, deixou toda a equipe doente. Uma moça da TV Anhanguera [Goiás] chegou a tentar se matar por causa dele. Debochava de um repórter que era gay. Chamou o cabelo de uma repórter negra de moita feia.”.

Ellen conta, ainda, que chegou a desenvolver crise de ansiedade neste ano por conta da relação com o diretor: “Ele dizia que eu era repugnante, gorda, que me vestia mal. Me ameaçava de demissão constantemente. A fama dele era de o João de Deus da redação. Havia gente que desejava bater nele”.

Sem receber apoio do outros chefes dentro da emissora, a jornalista decidiu enviar um e-mail a Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo, relatando tudo o que acontecia, mas nada adiantou, resultando ainda por cima em sua demissão.

Ela também conta que montou um dossiê, junto com vários outros funcionários, e enviou ao Sindicato dos Jornalistas de Roraima (Sinjoper). Com a pressão, o homem foi demitido da Rede Amazônica no dia 29 de junho, segundo Ellen.

No entanto, ela acredita que ele tenha mantido a influência na emissora, conseguindo sua demissão. “Meu sonho foi interrompido. Eu estava escalada para apresentar o Jornal Nacional mais duas vezes esse ano, mas foi adiado por conta da pandemia. Agora, estou demitida”, desabafou.

Apesar disso, Ellen não se arrepende: “Eu lutei por uma equipe. Fiz o que foi necessário para acabar com aquela palhaçada e faria de novo. Acabaram com meu sonho, mas eu tenho saúde e vou conseguir me recuperar”.

O relato que ela enviou à Globo

“Essa mensagem é um desabafo. Apenas um breve relato do que a praça de Roraima tem vivido. Eu ainda estou de luto em família. Estamos no limite com a situação de coronavírus e estamos trabalhando com muita garra diante de um fade grande, no meu caso de 1h20 minutos.

Com tantas coisas acontecendo, o Edison, chefe de Roraima, ameaça, cria briga entre funcionários, deturpa as coisas e situações e estamos exaustos de tanta pressão psicológica. Ele repete que vai me demitir (também ameaça a outras pessoas ) e, no meu plantão de sábado passado, repetiu todo tempo que ia me demitir e que minha situação ‘estava complicada ‘. Não sou de faltar, cumpro minhas obrigações, produzo, apresento, faço reportagens, e nunca me vi como agora com pavor e mandando mensagens de ajuda. E me sinto sozinha e oprimida.

Se ouvissem os funcionários, mas não nos ouvem, estamos no limite. Reforço que estamos dando o nosso máximo na cobertura jornalística. Mas viver com medo e sensação de que vamos perder emprego é algo sufocante e ruim.

Ele faz fofocas, intrigas, joga um contra o outro. Estou esgotada. Quando ele chegou a Roraima, pensávamos que seria uma nova era e estamos frustrados com tanta humilhação. Comigo fez uma fofoca e sou a bola da vez, onde me trata um dia bem, outro não, vira a cara e faz ameaças. Para os chefes maiores, é o cara, lúcido, visionário e persuasivo. Pra nós, meros funcionários, perseguidor e eu estou à base de remédios.

De fato, ele entende de TV. Mas com as pessoas tem criado clima insustentável e não podemos falar, fazer nada, porque somos oprimidos. Ele afirma às pessoas: ‘A empresa tá do meu lado’, e a gente engole seco. Quando me deu aumento de 500 reais, fiquei feliz demais, mas repetidas vezes jogou na minha cara o aumento e pensei em ir no RH pra voltar meu salário antigo.

Ele reverte tudo. Ele faz uma artimanha de humilhar, bater na pessoa e, no dia seguinte da flores, elogiar. Isso é desgastante. Doentio. É acusado de assédio sexual também, a moça levou pro RH de Manaus, mas acabou desistindo por medo dele. E eu só quero trabalhar em paz, sem pressão e humilhação, assim como os funcionários desta emissora que vivem com medo.

Na quinta feira, durante uma entrevista pela internet, ele que cria situações pra me desestabilizar no JRR1 , mandou eu repetir sobrenome do entrevistado que eu tinha dito certo. Pois ele atrapalhou duas vezes a minha entrevista indo ao estúdio dizer que quem manda é ele.

Eu apresentei por 1h20 querendo chorar. Angustiada e pedindo força pra Deus. Quem vê, não mexe porque ele disse que a empresa está do lado dele. Por fim, pedi ajuda de Manaus, daqui de Roraima e só me sugeriram demissão. E segunda-feira eu terei a resposta. Jamais imaginei enfrentar tudo isso e me sentir só mesmo sabendo que não sou errada e estou sendo assediada mas não tenho voz . Estou em pânico. Não sei mais o que fazer. Obrigada”.

Fonte: metropoles.com