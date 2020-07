‘Este governo se perdeu’, diz partido ao abandonar base de Wilson Lima

O partido Rede Sustentabilidade anunciou, nesta quinta-feira (23), sua saída da base de apoio do governo de Wilson Lima (PSC). Em comunicado, a Rede afirmou que “este governo se perdeu” do compromisso de romper com esquemas políticos para se manter no poder.

Ainda no comunicado, a Rede diz que sabia que o governo de Wilson Lima não tinha apoio social e que sua vitória nas urnas foi por causa do fenômeno de renovação que a população buscava por descrédito com os políticos tradicionais envolvidos em “velhos esquemas de manutenção no poder dispostos a compactuar com esquemas de trocas de favores políticos e econômicos”.

A Rede afirma que o plano do atual governo era de romper com esses esquemas, mas esse compromisso foi se degradando ao longo dos meses, culminando com o governador entrando no jogo dos velhos esquemas políticos que havia prometido combater.

“O governador fez a escolha errada: entrou no jogo e decidiu governar em uma aliança com o que há de pior no setor empresarial local e aqueles que este setor elegeu. Entrando de cabeça nas disputas de espaço pelo poder local, esqueceu o que prometeu enfrentar na sua campanha e busca a qualquer custo conquistar a simpatia dos grupos oligárquicos do estado que apoiava os governos anteriores. O governo de Wilson Lima afunda no fisiologismo para tentar manter uma governabilidade, tornando-se aquilo que ele foi eleito para combater”, trecho do comunicado da Rede.

A Rede Sustentabilidade é o partido do ex-secretário de educação Luiz Castro. A Rede negou que a saída do governo Wilson Lima tenha ligação com a exoneração de Luiz Castro, que está afastado da legenda para cuidar de sua saúde.

Veja o comunicado na íntegra da Rede:

