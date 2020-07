Primeiro cachorro que testou positivo para coronavírus é sacrificado

O primeiro cão diagnosticado com coronavírus no mundo foi sacrificado pelos donos no estado de Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

O animal era portador de uma doença crônica e tinha piorado muito nos últimos dias. Ele tinha aproximadamente nove anos e testou positivo para a covid-19, depois que os donos foram diagnosticados com a doença

Os médicos acreditam que ele tenha sido infectado primeiro e tenha repassado o vírus para a família. Além dele, outros casos de coronavírus já foram identificados em tigre e leões que vivem em zoológicos em Nova York e também em dois gatos domésticos.

Fonte:portal do holanda